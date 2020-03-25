«Государство никого не бросит!» — в «Единой России» прокомментировали обращение Путина к гражданам

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Ниса Мурзанаева
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По мнению замруководителя фракции, президент РФ «пошел на беспрецедентный шаг» в ситуации с коронавирусом.

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Фото, видео: ТАСС/Новодережкин Антон, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал обращение президента РФ Владимира Путина к россиянам. По его словам, российский лидер «изложил национальный план борьбы с пандемией коронавируса».

«Теперь всем понятно, что нужно делать. Главное в этой стратегии — выиграть время. Скорость распространения эпидемии важно задержать. Это позволит сохранить максимальное количество жизней. Размазать пик эпидемии так, чтобы не было внезапной нагрузки на организации здравоохранения», — заявил политик.

По мнению Андрея Исаева, президент России «пошел на беспрецедентный шаг», объявив нерабочую неделю, чтобы люди смогли максимально снизить контакты друг с другом. Первый замруководителя фракции «Единая Россия» призвал россиян не нервничать по поводу того, что «закончатся продукты и деньги».

Политик утверждает, что российский лидер четко дал понять «государство никого не бросит». Принимаются беспрецедентные меры по поддержке семей. По словам Исаева, те, кто имеет право на материнский капитал, будут получать на каждого ребенка по пять тысяч рублей в течение трех месяцев. Увеличится пособие по безработице. Предприятиям малого бизнеса объявлены налоговые и кредитные каникулы. Ветеранам выплатят пособия до наступления мая.

«Несмотря на объявленные каникулы органы государственной власти продолжают свою работу. Наоборот, будем работать в усиленном режиме. Работать сейчас нужно быстро, от наших дисциплины, сознательности, солидарности людей зависит результат нашей борьбы с эпидемией. Об этом сегодня сказал президент», — резюмировал Исаев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что идея обложить налогом домохозяек не нашла поддержки в «Единой России».

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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