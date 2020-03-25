«Это пугает!» — Микки Рурк, несмотря на боязнь коронавируса, вылетел из Риги
Перед возвращением в США 67-летний актер заявил, что латыши «куда лучше жителей Лос-Анджелеса».
Фото: www.globallookpress.com /Dennis Van Tine, 5-tv.ru
Голливудский актер Микки Рурк буквально «застрял» в столице Латвии из-за введения в странах режима карантина из-за коронавируса. В Ригу артист прибыл на съемки мистического фильма Warhunt.
19 марта стало известно, что знаменитость добровольно принял решение о самоизоляции. Источники утверждали, что Микки Рурк абсолютно здоров, просто «он ни с кем особо не общается» и «поскольку рестораны закрыты, то пользуется доставкой еды в номер».
Спустя несколько дней подобного распорядка Микки Рурк изъявил желание вернуться домой, в Соединенные Штаты. Вот только авиасообщение между государствами уже ограничили.
Однако это не остановило голливудского актера. Несмотря на страх перед коронавирусом, он все-таки покинул Латвию. Перед возвращением на родину Микки Рурк специально для 5-tv.ru поделился размышлениями о пандемии, съемках и Риге.
«Это пугает. Я думаю, это надолго, поскольку это вирус. А вирусы тяжело лечить», — высказался о COVID-19 звезда.
Микки Рурк рассказал, что съемочная команда в Риге оказалась очень профессиональной, и ему понравилось с ней работать.
«Мы делали фильм War Hunt. Очень хороший режиссер, команда из Риги была очень хороша, так что мы быстро все сделали. Мне здесь по кайфу, мне нравится город, я могу просто гулять здесь туда-сюда, смотреть на разные здания, очень красиво», — сказал он.
Голливудский актер поделился впечатлениями от места, в котором ему пришлось «застрять» на несколько дней.
«Отлично провожу здесь время, люди очень добрые. Очень добрые! Удивительно добрые, куда лучше жителей Лос-Анджелеса. Отличные люди! Я был бы рад вернуться сюда!» — резюмировал артист.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Микки Рурк «застрял» на съемках в Латвии из-за коронавируса.
- 25 мар
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 25 марта
- 25 мар
- Путин перенес встречу с предпринимателями из Петербурга в Москву
- 25 мар
- В Москве скончались два пациента с положительным тестом на коронавирус
- 25 мар
- Политолог оценил предложенные Путиным меры поддержки из-за коронавируса
- 25 мар
- Какие новые запреты введут в Москве, Петербурге и их областях из-за коронавируса
- 25 мар
- «Русского человека спасут дачи»: Петров показал, чем занят на карантине
- 25 мар
- Матвиенко призвала граждан России к консолидации, патриотизму и соблюдению дисциплины
- 25 мар
- Мишустин поручил властям регионов обеспечить места в больницах для лечения коронавируса
- 25 мар
- Путин пообещал, что социальные пособия и льготы будут автоматически продлеваться в течение полугода
- 25 мар
- Путин предложил увеличить пособия по безработице до 12 тысяч рублей
Читайте также
32%
-1.06 84.15
-1.28
Нашли ошибку?