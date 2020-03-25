«Это пугает!» — Микки Рурк, несмотря на боязнь коронавируса, вылетел из Риги

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Ниса Мурзанаева
Эксклюзив 277

Перед возвращением в США 67-летний актер заявил, что латыши «куда лучше жителей Лос-Анджелеса».

Фото: www.globallookpress.com /Dennis Van Tine, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Голливудский актер Микки Рурк буквально «застрял» в столице Латвии из-за введения в странах режима карантина из-за коронавируса. В Ригу артист прибыл на съемки мистического фильма Warhunt.

19 марта стало известно, что знаменитость добровольно принял решение о самоизоляции. Источники утверждали, что Микки Рурк абсолютно здоров, просто «он ни с кем особо не общается» и «поскольку рестораны закрыты, то пользуется доставкой еды в номер».

Спустя несколько дней подобного распорядка Микки Рурк изъявил желание вернуться домой, в Соединенные Штаты. Вот только авиасообщение между государствами уже ограничили.

Однако это не остановило голливудского актера. Несмотря на страх перед коронавирусом, он все-таки покинул Латвию. Перед возвращением на родину Микки Рурк специально для 5-tv.ru поделился размышлениями о пандемии, съемках и Риге.

«Это пугает. Я думаю, это надолго, поскольку это вирус. А вирусы тяжело лечить», — высказался о COVID-19 звезда.

Микки Рурк рассказал, что съемочная команда в Риге оказалась очень профессиональной, и ему понравилось с ней работать.

«Мы делали фильм War Hunt. Очень хороший режиссер, команда из Риги была очень хороша, так что мы быстро все сделали. Мне здесь по кайфу, мне нравится город, я могу просто гулять здесь туда-сюда, смотреть на разные здания, очень красиво», — сказал он.

Голливудский актер поделился впечатлениями от места, в котором ему пришлось «застрять» на несколько дней.

«Отлично провожу здесь время, люди очень добрые. Очень добрые! Удивительно добрые, куда лучше жителей Лос-Анджелеса. Отличные люди! Я был бы рад вернуться сюда!» — резюмировал артист.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Микки Рурк «застрял» на съемках в Латвии из-за коронавируса.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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