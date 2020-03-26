«Вопиющий случай!» — житель Орска мог заразить коронавирусом 40 человек
Нарушитель режима самоизоляции вернулся в Оренбургскую область из Мексики и неделю ходил на работу.
Фото: ТАСС / Александр Щербак
Житель города Орск в Оренбургской области мог заразить коронавирусной инфекцией COVID-19 несколько десятков коллег. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор региона Денис Паслер.
«В Орске вопиющий случай! Человек прилетел из Мексики и неделю ходил на работу. Предварительно тест-система выявила его как носителя вируса <…> За неделю орчанин контактировал с 40 коллегами. И сегодня все эти люди, их семьи вынуждены уйти на карантин», — написал Паслер.
По его словам, пока упомянутый человек полностью здоров с клинической точки зрения. Медики ждут результатов его анализов из сертифицированной лаборатории «Вектор» в Новосибирске.
«Все, кто вернулся из-за границы в обязательном порядке должны сообщать об этом и уходить на карантин», — напомнил новые правила губернатор, пригрозив административной ответственностью за их нарушение.
Как сообщал 5-tv.ru, ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса вводятся на территории всей России. Днем ранее правительство поручило регионам закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры. 25 марта к гражданам обратился президент РФ Владимир Путин, сообщив о целом ряде новых мер из-за распространения COVID-19.
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