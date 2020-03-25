Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 25 марта

Погибшие и пострадавшие на 25 марта

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 438 тысяч 854 человека, из них 1399 находятся в тяжелом состоянии. Болезнь унесла 19 тысяч 754 жизни (за сутки умерли 2552 человека), 108 тысяч 252 человек вылечились.

По информации Всемирной организации здравоохранения, коронавирус нового типа COVID-19 распространился на 171 страну.

По статистике, самые высокие риски из-за COVID-19 — у пожилых людей, особенно с серьезными сопутствующими заболеваниями.

Ситуация в России

За сутки в России выявлен 163 новых случая заражения коронавирусом в 19 регионах. Общее число заразившихся составило 666 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, все новые заболевшие за последние сутки были выявлены в Москве и Московской области, Калининградской, Нежегородской, Тульской областях, республиках - Коми, Якутия, Кабардино-Балкария, а также в ряде других регионов.

Сообщается, что все заболевшие в последние две недели посещали страны, где распространился коронавирус. Они госпитализированы и содержатся в инфекционных боксах. 36 человек выздоровели.

Ситуация в мире

Больше всего инфицированных по-прежнему в Китае — чуть более 81,4 тысячи, более 73 тысяч — выздоровели, три тысячи 281 заболевших скончались. Пандемия в Поднебесной практически остановилась. За последние несколько дней заразился один человек.

В Италии коронавирусом заразились уже более 69 тысячи человек, умерли почти семь тысяч. В этой стране самая высокая смертность от заболевания — 9,85%.

США третий день уверенно занимают третье место по количеству зараженных новым вирусом. Выявлено - почти 54,5 тысяч зараженных, скончались на сегодняшний день 774 человека. Штаты продолжают удерживать достаточно низкий процент смертности - 1,42%

На четвертое место по числу заразившихся опустилась Испания — более 47,6 тысяч, из них умерли почти 3,5 тысячи. При этом в стране сохраняется высокая смертность - 7,32%. А также очень много зараженных среди медиков.

Замыкает пятерку лидеров Германия — более 33,5 тысяч зараженных, 164 человека скончались.

Погибшие и пострадавшие на 24 марта

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 393 тысячи 837 человек, из них чуть более полутора тысяч находятся в тяжелом состоянии. Болезнь унесла 17 тысяч 202 жизни (за сутки умерли 1824 человека), 101 тысяча 97 человек вылечились.

По информации Всемирной организации здравоохранения, коронавирус нового типа COVID-19 распространился на 171 страну.

По статистике, самые высокие риски из-за COVID-19 — у пожилых людей, особенно с серьезными сопутствующими заболеваниями.

Ситуация в России

За сутки в России выявлен 64 новых случая заражения коронавирусом в 17 регионах. Общее число заразившихся составило 502 человека.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, все новые заболевшие за последние сутки были выявлены в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Калининградской, Ленинградской областях, республиках - Крым, Татарстан, а также в ряде других регионов.

Сообщается, что все заболевшие в последние две недели посещали страны, где распространился коронавирус. Они госпитализированы и содержатся в инфекционных боксах. 24 человека выздоровели.

Ситуация в мире

Больше всего инфицированных по-прежнему в Китае — чуть более 81,4 тысячи, более 73 тысяч — выздоровели, три тысячи 277 заболевших скончались.

В Италии коронавирусом заразились уже почти 64 тысячи человек, умерли более шести тысяч. В этой стране самая высокая смертность от заболевания — 9,5%.

США поднялись на третье место по количеству зараженных новым вирусом. Выявлено - более 46 тысяч зараженных, скончались на сегодняшний день 583 человека.

На четвертое место по числу заразившихся опустилась Испания — более 39 тысяч, из них умерли более 2,8 тысячи. При этом в стране сохраняется высокая смертность - 7,05%.

Замыкает пятерку лидеров Германия — более 31,5 тысячи зараженных, 144 человека скончались.

Погибшие и пострадавшие на 23 марта

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 355 тысяч 536 человек, из них почти 1,8 тысячи находятся в тяжелом состоянии. Болезнь унесла 15 тысяч 378 жизней (за сутки умерли 1878 человек), 99 тысяч 308 человек вылечились.

По информации Всемирной организации здравоохранения, коронавирус нового типа COVID-19 распространился на 169 стран.

По статистике, самые высокие риски из-за COVID-19 — у пожилых людей, особенно с серьезными сопутствующими заболеваниями.

Ситуация в России

За сутки в России выявлен 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заразившихся составило 438 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, все новые заболевшие за последние сутки были выявлены в Москве.

Сообщается, что все заболевшие в последние две недели посещали страны, где распространился коронавирус. Они госпитализированы и содержатся в инфекционных боксах. 20 человек выздоровели.

Ситуация в мире

Больше всего инфицированных по-прежнему в Китае — чуть более 81,4 тысячи, почти 73 тысячи — выздоровели, три тысячи 270 заболевших скончались.

В Италии коронавирусом заразились уже более 59 тысяч человек, умерли почти пять с половиной тысяч. В этой стране самая высокая смертность от заболевания — 9%.

США поднялись на третье место по количеству зараженных новым вирусом. Выявлено - почти 35,5 тысяч зараженных, скончались на сегодняшний день 462 человека.

На четвертое место по числу заразившихся опустилась Испания — более 33 тысяч, из них умерли более 2,2 тысячи. При этом в стране сохраняется высокая смертность - 6,59%.

Замыкает пятерку лидеров Германия — почти 26,2 тысячи зараженных, 111 человек скончались.

Погибшие и пострадавшие на 22 марта

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, превысило 317 тысяч человек, из них более 1,8 тысячи находятся в тяжелом состоянии. Болезнь унесла более 13,5 тысячи жизней (за сутки умерли 472 человека), около 95,6 тысячи человек вылечились.

По информации Всемирной организации здравоохранения, коронавирус нового типа COVID-19 распространился на 169 стран.

По статистике, самые высокие риски из-за COVID-19 — у пожилых людей, особенно с серьезными сопутствующими заболеваниями.

Ситуация в России

За сутки в России выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом в шести регионах. Общее число заразившихся составило 367 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, 54 новых случая заражения зарегистрированы в Москве, по два — в Кировской области и Удмуртской республике, по одному — в Новгородской, Архангельской и Брянской областях.

Сообщается, что все заболевшие в последние две недели посещали страны, где распространился коронавирус. Они госпитализированы и содержатся в инфекционных боксах. 16 человек выздоровели.

Ситуация в мире

Больше всего инфицированных по-прежнему в Китае — почти 81,4 тысячи, более 72 тысяч — выздоровели, 3,2 тысячи заболевших скончались.

В Италии коронавирусом заразились уже более 53 тысяч человек, умерли почти пять тысяч. В этой стране самая высокая смертность от заболевания — 9%.

На третьем месте по числу заразившихся Испания — более 28 тысяч, из них умерли более 1,7 тысячи.

В США (четвертое место) выявлено 27 тысяч зараженных, скончались на сегодняшний день 344 человека.

Замыкает пятерку лидеров Германия — почти 24 тысячи зараженных, 92 человека скончались.

Погибшие и пострадавшие на 21 марта

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, превысило 290 тысяч человек, из них более 1,9 тысячи находятся в тяжелом состоянии. Болезнь унесла более 12 тысяч жизней (за сутки умер 581 человек), около 92,6 тысячи человек вылечились.

По информации Всемирной организации здравоохранения коронавирус нового типа COVID-19 распространился на 177 стран.

По статистике, самые высокие риски из-за COVID-19 — у пожилых людей, особенно с серьезными сопутствующими заболеваниями.

Ситуация в России

За сутки в России выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом в 18 регионах. Общее число заразившихся составило 306 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVI-19, 17 новых случаев зарегистрированы в Подмосковье, шесть — в Москве, пять — в Татарстане, четыре — в Нижегородской области. Трое заразившихся выявлены — в Свердловской области, по два — в Санкт-Петербурге, Калининградской и Тульской областях, а также в Краснодарском крае и в Кабардино-Балкарии.

В Крыму, Ханты-Мансийском АО, в Рязанской, Курганской и Челябинской областях, а также в Хабаровском, Красноярском и Ставропольском краях зарегистрированы по одному случаю заражения.

Сообщается, что все заболевшие в последние две недели посещали страны, где распространился коронавирус. Они госпитализированы и содержатся в инфекционных боксах.

Из больниц Москвы и Подмосковья выписаны четыре человека, вылечившиеся от коронавирусной инфекции.

Ситуация в мире

Больше всего инфицированных по-прежнему в Китае — более 81 тысячи, более 71 тысячи — выздоровели, 3,3 тысячи заболевших скончались.

В Италии коронавирусом заразились уже более 47 тысяч человек, умерли уже более четырех тысяч. В этой стране самая высокая смертность от заболевания — более 8,5%.

На третьем месте по числу заразившихся Испания — более 25 тысяч, из них умерли более 1,3 тысячи.

Первый смертельный случай от коронавируса зафиксирован в Финляндии. Всего в этой стране зарегистрировано 450 случаев заражения.

В США выявлено 19,9 тысячи зараженных, скончались на сегодняшний день 265 человек.

Данные на 20 марта

Число зараженных COVI-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, к настоящему моменту превысило 253 тысячи человек, около двух тысяч находятся в тяжелом состоянии. Скончались более 10,5 тысяч. Вылечились на сегодняшний день более 86,5 тысячи человек.

Лидирует по количеству заразившихся по-прежнему Китай — более 80 тысяч. На втором месте — Италия, там заражены более 41 тысячи человек. Однако по смертности Италия обогнала Китай — 3,4 тысячи против 3,2 погибших в Поднебесной.

На третьем месте в мире по числу заразившихся коронавирусом Иран — 18,4 тысячи, и свыше 1,2 человек там скончались. Чуть меньше случаев в Испании: 18 тысяч и 833 погибших. В США коронавирус выявлен у более чем 14 тысячи человек, умерли уже более 200.

В России за сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения. COVI-19 обнаружен у 253 граждан. 10 человек выздоровели, ни одной смерти по-прежнему зарегистрировано не было.

Наибольшее число зараженных приходится на Москву — 131 и Московскую область — 18. В Санкт-Петербурге выявлено 14 заразившихся.

Семь человек болеют в Якутии, шесть — в Свердловской области, пять — в Самарской. По четыре заразившихся в Калининграде и Красноярске, по три и менее — в Липецке, Тюменской и Тверской областях, в Кемерово, Нижнем Новгороде, Пермском крае, в Белгороде, Кирове, Сыктывкаре, Казани, Республике Хакасия; Забайкальском, Краснодарском краях, в Ленинградской, Архангельской, Калужской, Пензенской, Тамбовской, Ярославской, Томской, Новосибирской и Мурманской областях, а также в Чувашии и Ханты-Мансийском АО.

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