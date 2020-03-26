На Пятом канале акция «День добрых дел» для Андрея Лукомца
У мальчика острый лимфобластный лейкоз. Химиотерапия оказалась бессильна. Ребенку срочно требуется пересадка костного мозга.
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Фото, видео: 5-tv.ru
На Пятом канале акция «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 6162 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.
Сегодня вместе с фондом «Подари жизнь» мы собираем деньги для 12-летнего Андрея. У мальчика острый лимфобластный лейкоз. Химиотерапия оказалась бессильна. Ребенку срочно требуется пересадка костного мозга. Но чтобы донорские клетки прижились, Андрею необходим курс дорогостоящего препарата, который убьет раковые клетки в его организме.
На то, чтобы собрать 807 тысяч рублей у родителей мальчика есть всего несколько дней. Малейшее промедление может стоить жизни ребенку. Давайте поможем Андрею вместе.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как благодаря неравнодушным людям удалось собрать деньги на лечение Лены Щукиной.
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