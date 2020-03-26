Комплекс мер по профилактике коронавируса принимается в петербургском аэропорту «Пулково»

Меры по профилактике коронавируса принимают в петербургском аэропорту «Пулково». Для дезинфекции применяются рекомендованные Роспотребнадзором средства.

Там, где много пассажиров, воздух обеззараживают с помощью специальных очищающих установок. В наличии для каждого жидкие антисептики и антибактериальные салфетки. Сотрудники аэропорта носят защитные маски и перчатки.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, одно из «Семи чудес света» — египетские пирамиды — продезинфицировали в связи с объявленной в мире пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Накануне президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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