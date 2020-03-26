Мужчину, подозреваемого в подготовке к совершению терористического акта в одном из медучрежений США, ликвидировали сотрудники правоохранительных органов. Об этом пишет New York Times.

По предварительной информации, гражданин был категорически недоволен мерами по борьбе с коронавирусом, предпринятыми местными властями. Из-за этого он хотел взорвать рядом с больницей автомобиль. Сотрудникам ФБР удалось предотвратить противоправное деяние в тот момент, когда злоумышленник отправился за взрывчатым веществом.

Подозреваемый в подготовке к теракту длительное время находился под наблюдением ФБР из-за своих антиправительственных и расистских взглядов.

Всего в мире заражены опасной инфекцией более 490 тысяч человек. Общее число зараженных в России достигло 840 человек в 56 регионах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге задержали мигранта по подозрению в содействии терроризму.

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