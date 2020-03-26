Путин считает возможной поддержку государством доставки россиянам еды на дом

Об этом президент РФ заявил во время встречи с предпринимателями.

Фото: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda

Тема:
Эпидемия коронавируса

Президент России Владимир Путин считает, что поддержка государством доставки россиянам продукции на дом возможна, однако прежде стоит все посчитать. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями бизнеса.

Один из предпринимателей озвучил российскому лидеру предложение, исходя из которого государству следует начать субсидировать 50 на 50 заказы онлайн-доставки для среднего и малого бизнеса для заведений общественного питания.

«Когда вы сказали 50 на 50 — вообще идея хорошая, безусловно, заслуживает изучения и поддержки. Надо просто посчитать, сколько на сколько. У тех же рестораторов все садится, а у вас, наоборот, при увеличении объема вашей работы, по сути увеличении рынка, количество доставки увеличивается, значит, вы можете снижать свои ставки. Поэтому надо просто это посчитать. Поддержка государства, конечно, возможна и может быть востребована», — ответил бизнесмену президент РФ. 

Во время встречи с предпринимателями Владимир Путин отметил, что кабмин тесно взаимодействует с бизнесменами на фоне происходящих в мировой экономике событий, однако властям важно слышать их напрямую. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие меры социальной поддержки Владимир Путин озвучил в ходе обращения к гражданам. 

Накануне глава государства также объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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