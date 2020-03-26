Путин считает возможной поддержку государством доставки россиянам еды на дом

Президент России Владимир Путин считает, что поддержка государством доставки россиянам продукции на дом возможна, однако прежде стоит все посчитать. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями бизнеса.

Один из предпринимателей озвучил российскому лидеру предложение, исходя из которого государству следует начать субсидировать 50 на 50 заказы онлайн-доставки для среднего и малого бизнеса для заведений общественного питания.

«Когда вы сказали 50 на 50 — вообще идея хорошая, безусловно, заслуживает изучения и поддержки. Надо просто посчитать, сколько на сколько. У тех же рестораторов все садится, а у вас, наоборот, при увеличении объема вашей работы, по сути увеличении рынка, количество доставки увеличивается, значит, вы можете снижать свои ставки. Поэтому надо просто это посчитать. Поддержка государства, конечно, возможна и может быть востребована», — ответил бизнесмену президент РФ.

Во время встречи с предпринимателями Владимир Путин отметил, что кабмин тесно взаимодействует с бизнесменами на фоне происходящих в мировой экономике событий, однако властям важно слышать их напрямую.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие меры социальной поддержки Владимир Путин озвучил в ходе обращения к гражданам.

Накануне глава государства также объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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