Путин считает возможной поддержку государством доставки россиянам еды на дом
Об этом президент РФ заявил во время встречи с предпринимателями.
Фото: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda
Президент России Владимир Путин считает, что поддержка государством доставки россиянам продукции на дом возможна, однако прежде стоит все посчитать. Об этом глава государства заявил на встрече с представителями бизнеса.
Один из предпринимателей озвучил российскому лидеру предложение, исходя из которого государству следует начать субсидировать 50 на 50 заказы онлайн-доставки для среднего и малого бизнеса для заведений общественного питания.
«Когда вы сказали 50 на 50 — вообще идея хорошая, безусловно, заслуживает изучения и поддержки. Надо просто посчитать, сколько на сколько. У тех же рестораторов все садится, а у вас, наоборот, при увеличении объема вашей работы, по сути увеличении рынка, количество доставки увеличивается, значит, вы можете снижать свои ставки. Поэтому надо просто это посчитать. Поддержка государства, конечно, возможна и может быть востребована», — ответил бизнесмену президент РФ.
Во время встречи с предпринимателями Владимир Путин отметил, что кабмин тесно взаимодействует с бизнесменами на фоне происходящих в мировой экономике событий, однако властям важно слышать их напрямую.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какие меры социальной поддержки Владимир Путин озвучил в ходе обращения к гражданам.
Накануне глава государства также объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса. Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 26 мар
- Путин заявил, что ответственность за доставку контрафактных лекарств при онлайн-продаже будет усилена
- 26 мар
- ГИБДД переводит ряд услуг в онлайн-формат в связи с коронавирусом
- 26 мар
- Песков назвал восстановлением справедливости взимание налогов с доходов от вкладов
- 26 мар
- Андрей Соколов запустил флешмоб «Сидите дома» в знак борьбы с COVID-19
- 26 мар
- Мужчина планировал устроить теракт в больнице из-за коронавируса
- 26 мар
- Солист Little Big показал роскошный особняк, в котором скрывается вместе с группой от коронавируса
- 26 мар
- «Схема рабочая!» — Сябитова рассказала, как найти свою любовь во время карантина
- 26 мар
- Путин призвал бизнес дать обратную связь событиям в российской экономике
- 26 мар
- В кабмине озвучили новые меры по борьбе с коронавирусом в России
- 26 мар
- «COVID-19 — это не шутки»: коты «взорвали» сеть дерзким сражением через окно
Читайте также
57%
0.93 85.96
1.81
Нашли ошибку?