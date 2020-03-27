Нерабочая неделя в России — это не повод уменьшать заработную плату. Об этом заявили в Минтруде. Период с 30 марта по 3 апреля не относится ни к праздничным, ни к выходным. Оплата за них начисляется в обычном порядке. Так же в ведомстве уточнили, в каких именно сферах деятельности отдохнуть не удастся. Это в первую очередь — медицинские организации, предприятия отвечающие за снабжение продовольствием и товарами первой необходимости, а также экстренные службы.

Стоит отметить, что нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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