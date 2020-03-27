Актера и депутата Мосгордумы Николая Губенко проверяют на коронавирус в Коммунарке

Народного артиста РСФСР и депутата Московской городской думы Николая Губенко проверяют на коронавирус в Коммунарке. Об этом сообщил коллега знаменитости по столичному парламенту актер Евгений Герасимов.

Николай Губенко был доставлен в медучреждение с диагнозом пневмония. В той же больнице пару дней назад оказалась и его супруга — актриса Жанна Болотова. При этом, артист опровергал информацию о коронавирусной инфекции у жены.

В настоящее время чета 78-летних знаменитостей ожидает результатов анализов.

Николай Губенко — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер и сценарист. Основатель и художественный руководитель театра «Содружество актеров Таганки» с 1992 года. Последний министр культуры СССР с 1989 по 1991 годы.

Его супруга Жанна Болотова — советская и российская актриса театра и кино. Народная артистка РСФСР. В 1964 году окончила ВГИК (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой — Прим.ред.). Лауреат Государственной премии СССР за фильм «Бегство мистера Мак-Кинли» — 1977 год. Дебютировала в кино в 1957 году в картине режиссеров Льва Кулиджанова и Якова Сегеля «Дом, в котором я живу».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актриса Жанна Болотова заразилась коронавирусом.