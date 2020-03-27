Мишустин призвал распространить принятые в Москве ограничительные меры на всю страну
Они касаются, прежде всего, индустрии развлечений и досуга. Так же с 28 марта до 1 июня на территории России приостанавливают работу все курортно-оздоровительные учреждения и гостиницы.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
С 28 марта до 1 июня на территории России приостанавливают работу все гостиницы, санатории, пансионаты и детские оздоровительные лагеря. Закрыты будут и курорты.
Глава кабмина подписал соответствующее постановление. В объявленную нерабочую неделю во всех регионах страны вводятся ограничительные меры – такие, как в Москве и Подмосковье. Они касаются, прежде всего, индустрии развлечений и досуга.
«Эти решения, безусловно, жесткие. И я хочу обратиться ко всем гражданам нашей страны – отнеситесь к ним серьезно и ответственно. В эти дни вы планировали посетить торгово-развлекательные центры, отпраздновать дату, сходить в кафе, поехать на лечение или отдых... Но важно понимать, как правило, новый вирус привозят из поездок или заражаются им в людных местах. Чтобы таких случаев не становилось больше, нужны жесткие, можно сказать заградительные, меры», – пояснил Михаил Мишустин.
Правительство направит в регионы средства для обеспечения необходимого числа койко-мест и оборудования. Минтранс и МИД должны обеспечить возвращение на родину всех наших соотечественников.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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