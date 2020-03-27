В МЧС призвали россиян быть бдительными в период карантинной нерабочей недели. Глава ведомства Евгений Зиничев предупредил об опасности пожаров на территории страны. Видеообращение есть в распоряжении 5-tv.ru. В нем министр предостерегает от неосторожного обращения с огнем. Особенно это касается тех, кто нерабочую неделю планирует провести на даче. В МЧС рекомендовали не разжигать костры на участках и за их пределами.

В ведомстве пояснили, что пожароопасный сезон в стране начался гораздо раньше из-за аномально теплой зимы. Только за прошедшие сутки сотрудниками экстренных служб ликвидировано более трех тысяч пожаров, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. В огне погибли 24 человека, среди них ребенок.

Ранее 5-tv.ru опубликовал обращение президента Владимира Путина к россиянам. В нем глава государства просил с пониманием отнестись к мерам, предпринимаемым в связи с эпидемией коронавируса.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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