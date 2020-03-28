Видео: бары на Думской в Петербурге пришлось закрывать с полицией

Все бары на Думской улице в Санкт-Петербурге закрылись для посетителей в полночь 28 марта. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с места событий.

На кадрах видно вышедших на улицы из различных заведений петербуржцев. Рядом стоит несколько полицейских автомобилей. Обстановка в целом спокойная, хотя один раз было слышно крик подвыпившего горожанина.

Как стало известно 5-tv.ru, в первую минуту наступившего 28 марта в заведениях на главной барной улице Петербурга уже не играла музыка. В это же время правоохранители перекрыли Думскую для проезда автомобилей. Вскоре посетители баров разошлись.

Ранее 5-tv.ru писал о запретах, которые власти Санкт-Петербурга ввели для борьбы с распространением коронавируса. Кроме баров, временно прекращают работу библиотеки, клубы, непродовольственные магазины, кинотеатры, детские развлекательные центры и игровые комнаты. Дополнительно запрещается посещать храмы, скверы и парки.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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