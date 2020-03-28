Видео: бары на Думской в Петербурге пришлось закрывать с полицией

Питейные заведения на главной барной улице Северной столицы прекратили работу с полуночи 28 марта.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Все бары на Думской улице в Санкт-Петербурге закрылись для посетителей в полночь 28 марта. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с места событий.

На кадрах видно вышедших на улицы из различных заведений петербуржцев. Рядом стоит несколько полицейских автомобилей. Обстановка в целом спокойная, хотя один раз было слышно крик подвыпившего горожанина.

Как стало известно 5-tv.ru, в первую минуту наступившего 28 марта в заведениях на главной барной улице Петербурга уже не играла музыка. В это же время правоохранители перекрыли Думскую для проезда автомобилей. Вскоре посетители баров разошлись.

Ранее 5-tv.ru писал о запретах, которые власти Санкт-Петербурга ввели для борьбы с распространением коронавируса. Кроме баров, временно прекращают работу библиотеки, клубы, непродовольственные магазины, кинотеатры, детские развлекательные центры и игровые комнаты. Дополнительно запрещается посещать храмы, скверы и парки.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
28 мар
Парад в честь дня рождения королевы Елизаветы II отменили из-за коронавируса
28 мар
Уличные музыканты из Нарвы устроили антикоронавирусный перформанс
28 мар
Главный фтизиатр Краснодарского края уволена за сокрытие выезда за границу
28 мар
Памфилова: Общероссийское голосование не будет совмещено с осенней выборной кампанией
27 мар
Китай снова закрыл кинотеатры. Они работали меньше недели
27 мар
У лидера Rammstein не подтвердился тест на коронавирус
27 мар
Рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции проводятся в Санкт-Петербурге
27 мар
Флешмоб #Сидимдома набирает обороты в социальных сетях
27 мар
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 27 марта
27 мар
Газманов подтвердил, что недавно пересекался с Лещенко и Николаевым

Читайте также

+1° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
2:38
Парад в честь дня рождения королевы Елизаветы II отменили из-за коронавируса
2:16
Крупную банду мошенников, продававших БАДы пенсионерам, приговорили к колонии
1:57
«Философ-математик»: Гарри Галкин выдал «формулу любви»
1:38
Видео: бары на Думской в Петербурге пришлось закрывать с полицией
1:19
Уличные музыканты из Нарвы устроили антикоронавирусный перформанс

Сейчас читают

Что можно и нельзя делать 28 марта в Никандров день
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок