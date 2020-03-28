Игроки сборной России по футболу рассказали о профилактике коронавируса

Игроки сборной России по футболу рассказали россиянам о мерах профилактики и борьбы с коронавирусом. Видеообращение спортсменов опубликовано в официальных аккаунтах национальной команды в социальных сетях.

Защитник Георгий Джикия отметил, что для предотвращения распространения инфекции о ней нужно знать несколько больше. В частности, футболист отметил, что вирус передается воздушно-капельным, воздушно-пылевым и контактным путями.

«Факторами передачи являются воздух, пищевые продукты, предметы обихода, кашель, чихание и даже обычный разговор. Будьте аккуратны, берегите себя», — отметил полузащитник Роман Зобнин.

Хавбек Алексей Миранчук добавил, что если вы вдруг почувствовали недомогание, необходимо свериться с клиническими симптомами коронавируса. К ним относятся повышенная температура, одышка, кашель, утомляемость и заложенность в груди.

«Если вы заболели и клинические симптомы схожи, вызывайте врача. Помните, нужно беречь себя, а также окружающих близких вам людей!» — заключил полузащитник Денис Черышев.

Болельщики положительно оценили старания футболистов и в комментариях выразили им слова благодарности.

«Какие же наши парни молодцы!»

«Красавчики!»

«Никому не болеть!»

«Социальная ответственность на высоте! Беда объединяет», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за сутки в России заразились коронавирусом 228 человек.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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