В России возбуждено первое уголовное дело о побеге из карантина по коронавирусу

Житель Санкт-Петербурга сбежал из обсерватора в пансионате «Заря», куда был помещен после возвращения из Швейцарии.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Тема:
Эпидемия коронавируса

В России возбуждено первое уголовное дело по факту побега из-под карантина. Подозреваемый — 32-летний житель Санкт-Петербурга Георгий О., который 27 марта сбежал из обсерватора в пансионате «Заря» в поселке Репино, куда был помещен после возвращения из Швейцарии. Полиция нашла мужчину дома более суток спустя. Видео операции по его задержанию появилось в распоряжении 5-tv.ru.

Дверь представителям Роспотребнадзора, медикам и правоохранителям в защитных костюмах мужчина открыл не сразу. Но в конце концов после выполнения всех необходимых процедур нарушителя на машине скорой помощи увезли обратно в обсерватор «Заря» под Петербургом. А расследование уголовного дела тем временем продолжается, сообщило региональное управление Следственного комитета.

На сайте ведомства размещено видео, на котором беглец говорит, что сожалеет о своем поступке и обещает больше так не делать.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, уголовное дело в отношении нарушителя режима карантина возбуждено по статьям 30 (покушение на преступление), и 236 (нарушение санитарно-эпидемиологических правил) Уголовного кодекса РФ.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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