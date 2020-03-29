Около шести человек пострадали в результате разрушительного торнадо, обрушившегося на город Джонсборо в штате Арканзас, сообщает телекомпания CNN.

Как отмечают в источнике, стихия нанесла значительный урон нескольким постройкам и автомобилям. По данным CNN, спасатели ведут поиски возможных пострадавших, о жертвах на данный момент информации нет.

Очевидцы засняли буйство стихии на видео и опубликовали в социальной сети Twitter.

Известно, что торнадо были зафиксированы в нескольких городах Арканзаса, а также в штате Айова, однако они не нанесли значительного урона.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что, по меньшей мере, 20 человек погибли и 40 пропали без вести из-за оползней в Бразилии.