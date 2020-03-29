Очевидцы запечатлели ураган на видео.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com © Miguel Juarez Lugo

Тема:
Торнадо в США

Около шести человек пострадали в результате разрушительного торнадо, обрушившегося на город Джонсборо в штате Арканзас, сообщает телекомпания CNN.

Как отмечают в источнике, стихия нанесла значительный урон нескольким постройкам и автомобилям. По данным CNN, спасатели ведут поиски возможных пострадавших, о жертвах на данный момент информации нет.

Очевидцы засняли буйство стихии на видео и опубликовали в социальной сети Twitter.

Известно, что торнадо были зафиксированы в нескольких городах Арканзаса, а также в штате Айова, однако они не нанесли значительного урона.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что, по меньшей мере, 20 человек погибли и 40 пропали без вести из-за оползней в Бразилии.

Тема:
Торнадо в США
3 мар
Почти 20 человек погибли из-за мощнейшего торнадо в США — видео разрушений
17 июн
Не менее шести торнадо пронеслись по Индиане в выходные — видео
24 мая
Из-за наводнений ведется эвакуация жителей некоторых регионов России и США
21 мая
Торнадо надвигаются на США, два миллиона американцев под угрозой — видео
4 мар
Видео: 22 человека стали жертвами мощнейшего торнадо в США
4 мар
Видео: Число жертв страшного торнадо в США выросло до 14 человек
4 мар
Как в фильме ужасов: Разрушительный торнадо пронесся по штату Алабама

Читайте также

+1° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком

Последние новости

10:56
Неудачный брак в 90-х, убийство Круга и ссоры с мужем: личная жизнь Ирины Круг
10:46
В России образован президиум правительства
10:40
Вирусолог спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в России
10:31
72-летний отец Дэвида Бекхэма женится на адвокате-миллионерше
10:19
Леонид Рошаль оценил опасность коронавируса для детей
10:02
Теракты 9/11 в США признаны ничтожными в сравнении с пандемией коронавируса

Сейчас читают

ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок