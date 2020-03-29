Леонид Рошаль рассказал, как ходить в магазин, чтобы не подхватить коронавирус

Доктор медицинских наук Леонид Рошаль в интервью РИА Новости рассказал, как ходить в магазин, чтобы не заразиться коронавирусом. По словам профессора, необходимо надевать перчатки и обязательно обрабатывать руки, а также мобильные телефоны антисептиком.

«В магазинах используйте перчатки, когда берете тележку. В общественных туалетах используйте салфетки или кусочек туалетной бумаги, когда нужно спустить воду или открыть дверь. Мыть руки или обрабатывать руки и телефоны специальным антисептиком — особо важное правило, которое следует соблюдать неукоснительно», — сказал Леонид Рошаль.

Врач отметил, что россиянам необходимо избегать контактов с имеющими признаки респираторных заболеваний людьми. Кроме того, следует соблюдать дистанцию друг от друга до полутора-двух метров. Гражданам также не стоит обниматься и целоваться при встрече.

При появлении первых признаков насморка и кашля надевайте защитную маску. При чихании и кашле прикрывайте рот и нос платком.

Леонид Рошаль подчеркнул, что россиянам с респираторными заболеваниями нельзя ходить в поликлиники. При появлении симптомов посоветуйтесь о дальнейших действиях с операторами специализированных колл-центров или вызовите врача на дом.

Доктор медицинских наук добавил, что полностью исключить угрозу заражения коронавирусом сегодня невозможно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что теракты 9/11 в США признаны ничтожными в сравнении с пандемией коронавируса.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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