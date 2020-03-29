Всего на текущий момент в столице зафиксировано свыше тысячи случаев коронавируса.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Xiao Yijiu, 5-tv.tu

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Москве в воскресенье, 29 марта, подтверждено 197 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

«Среди новых заболевших — 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет и 32 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 13 детей», — сказано в сообщении.

Известно, что 13 человек из числа заболевших в последние две недели посещали европейские страны. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением.

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве призывает оставаться дома всем жителям Москвы, независимо от возраста.

«Статистика показывает, что болезнь протекает в тяжелой форме не только у пожилых москвичей. Почти половина больных с тяжелым повреждением легких — это люди моложе 60 лет, их доля от общего числа тяжелых больных — 45%. 15% тяжелых пациентов меньше 40 лет», — сказано в сообщении.

С 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочая неделя. Отменены все культурные, спортивные и развлекательные мероприятия, закрыты театры, музеи, торговые центры, рестораны и парки.

Ранее стало известно о новых 270 случаях коронавируса, зарегистрированных в России за сутки. Общее число заболевших в стране — 1534 человека.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что патриарх Кирилл призвал россиян воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

 

Тема:
Эпидемия коронавируса
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