В Москве и Подмосковье с этого дня действует режим самоизоляции для всех людей, независимо от возраста. Покидать дома будет разрешено только по веской причине.

Сообщение об этом появилось на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

В ближайшие дни перемещаться по столице можно будет только по спецпропускам.

Впрочем, покидать квартиры жители столицы могут и без разрешения, например, чтобы обратиться за срочной медицинской помощью, за продуктами или медикаментами в ближайшие магазин и аптеку. Если человек обязан ходить на работу, останавливать его тоже не будут. Кроме того, разрешается выгуливать домашних животных, но не дальше 100 метров от дома.

Жителям столицы также необходимо соблюдать минимальную дистанцию — не подходить к другим людям ближе, чем на полтора метра.

При этом домашний режим не запрещает людям приезжать в город и уезжать из него. Речь о передвижении по столице без веской причины.

Сергей Собянин также отметил, в нынешней ситуации некоторые москвичи могут потерять работу. Им поможет разработанный комплекс мер поддержки. Так, безработные получат пособие — 19 с половиной тысяч рублей в месяц. Выплату назначат автоматически — без заявлений.

За прошедшие сутки в столице выявили 197 новых случаев заболевания короновирусной инфекцией. Всего в стране инфицированы уже больше полутора тысяч человек. В оперативном штабе сообщили о пяти новых смертельных случаях: два — в Москве, по одному — в Петербурге, Псковской и Оренбургской областях. Всего с начала эпидемии в России скончались девять человек. Выздоровели за последние сутки 15. А всего из больниц выписаны 64 пациента. Власти делают все возможное, чтобы не допустить распространение инфекции, однако без сознательного отношения со стороны граждан эти меры могут быть не эффективны. Оставаться дома — самый надежный способ остановить вирус. В городах все меньше людей выходят на улицы. Многие отказываются от путешествий.

Вот так сейчас выглядит аэропорт Казани — в зале ожидания, где обычно многолюдно, теперь всего несколько человек. Самолеты заполнены меньше, чем наполовину.

Впрочем, серьезность ситуации поняли не все. Начавшуюся неделю «мягкого карантина» некоторые восприняли как каникулы. В парках много отдыхающих, повсюду запах шашлыков.

Несознательные граждане совершенно не понимают, чем весенние прогулки могут закончиться для них и для всех, с кем они контактируют.

О шокирующей беспечности сюжет Алисы Паршаковой.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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