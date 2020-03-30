Рената Литвинова рассказала, как поможет пожилым соседям
Актриса и режиссер намерена нарушить карантинный режим ради жителей своего подъезда, которые в силу возраста находятся в группе риска.
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Фото, видео: Instagram @renatalitvinovaofficiall
Список важных дел на день Ренаты Литвиновой пополнился пунктом о помощи пожилым соседям. Актриса и режиссер решила подать пример подписчикам в Instagram и напомнить о важности взаимной поддержки в трудный для мира период пандемии.
Звезда экрана решила нарушить режим самоизоляции, чтобы помогать одиноким престарелым гражданам. При этом зачастую они не пользуются ресурсами интернет-доставки и вынуждены ходить в магазины и аптеки, подвергая себя опасности.
«В подъезде моем живет много пожилых людей — наметила себе одиноких и есть пара супругов. Сегодня пойду к ним в маске и перчатках, чтобы не заразить, вдруг я переносчик? Предложу приносить еду — ведь они все равно выходят на улицы! Наверное, такой менталитет, и трудная была жизнь, и им неведома опасность эпидемии», — написала Литвинова.
Поклонники восприняли намерение звезды с восторгом и уважением, но посоветовали беречь и себя. Ведь, как уже известно, случаи летального исхода среди зараженных COVID-19 наблюдаются не только среди людей преклонного возраста.
«Вы молодец! У вас доброе сердце и душа! Восхищаюсь вами и вашим творчеством»;
«Вы прекрасны и ваши поступки тоже!»
«Рената, вы благородный человек! Помогая другим, не забывайте о собственной безопасности. Берегите себя», — отреагировали в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Литвинова рассказала, на что потратила последние деньги.
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