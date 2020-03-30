Актриса и режиссер намерена нарушить карантинный режим ради жителей своего подъезда, которые в силу возраста находятся в группе риска.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @renatalitvinovaofficiall

Тема:
Эпидемия коронавируса

Список важных дел на день Ренаты Литвиновой пополнился пунктом о помощи пожилым соседям. Актриса и режиссер решила подать пример подписчикам в Instagram и напомнить о важности взаимной поддержки в трудный для мира период пандемии.

Звезда экрана решила нарушить режим самоизоляции, чтобы помогать одиноким престарелым гражданам. При этом зачастую они не пользуются ресурсами интернет-доставки и вынуждены ходить в магазины и аптеки, подвергая себя опасности.

Instagram @renatalitvinovaofficiall

«В подъезде моем живет много пожилых людей — наметила себе одиноких и есть пара супругов. Сегодня пойду к ним в маске и перчатках, чтобы не заразить, вдруг я переносчик? Предложу приносить еду — ведь они все равно выходят на улицы! Наверное, такой менталитет, и трудная была жизнь, и им неведома опасность эпидемии», — написала Литвинова.

Поклонники восприняли намерение звезды с восторгом и уважением, но посоветовали беречь и себя. Ведь, как уже известно, случаи летального исхода среди зараженных COVID-19 наблюдаются не только среди людей преклонного возраста.

«Вы молодец! У вас доброе сердце и душа! Восхищаюсь вами и вашим творчеством»;

«Вы прекрасны и ваши поступки тоже!»

«Рената, вы благородный человек! Помогая другим, не забывайте о собственной безопасности. Берегите себя», — отреагировали в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Литвинова рассказала, на что потратила последние деньги.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
1 апр
Врач рассказала об опасных проявлениях коронавируса у детей
1 апр
Больных коронавирусом, находящихся дома, будут контролировать при помощи мобильного приложения
1 апр
Страны ЕАЭС запретят вывоз ряда продуктов из-за пандемии
1 апр
Первые два пациента с диагнозом коронавирус выявлены в Северной Осетии
1 апр
Российские ученые преобразовали воду для борьбы с COVID-19
1 апр
Петербуржец из-за COVID-19 оказался заблокированным на яхте в Чили
1 апр
Коронавирус в мире. Самое актуальное на 1 апреля
1 апр
«Это проверка на прочность»: Седокова пожаловалась на трудности из-за карантина
1 апр
Игорь Николаев выложил в сеть видео из больничной палаты
1 апр
Как в Сирии готовят страну к полному закрытию границ из-за COVID-19

Читайте также

Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
ТОП-3 пар знаков зодиака, которых ожидают постоянные ссоры

Последние новости

9:48
Адвокат рассказал, как Джиган и Самойлова поделят имущество и детей
9:39
Врач рассказала об опасных проявлениях коронавируса у детей
9:30
Ирина Салтыкова показала зажигательный «карантинный» танец
9:21
Больных коронавирусом, находящихся дома, будут контролировать при помощи мобильного приложения
9:13
Смешно и страшно: Розыгрыши, которые можно повторить дома
9:13
Бекхэмы приобрели квартиру в Майами за $25 миллионов

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака
«От домохозяйки до алкольвицы»: Дарья Мороз показала, как проводит карантин
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок