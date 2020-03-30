Популярный актер утверждает: если сегодня не остаться дома, то завтра может произойти что-то непоправимое.

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Фото, видео: Instagram @bikovic

Тема:
Эпидемия коронавируса

Звезда «Холопа» Милош Бикович обратился к подписчикам в Instagram с настоятельной рекомендацией остаться дома в дни карантина из-за угрозы заражения коронавирусом.

32-летний актер отметил, что немногие готовы следовать совету властей и соблюдать меры предосторожности. Однако легкомысленное поведение, по его мнению, может привести к трагедии.

«Будьте ответственны сейчас, чтобы потом не было поздно… Пока все гуляют, как будто каникулы, не понимают, что ситуация серьезная, мы в опасности!» — написал Милош.

Чтобы не быть голословным, в свою очередь, знаменитость опубликовал несколько свежих снимков, где показал, как он коротает время на карантине. Во избежание любого контакта с людьми, Бикович отправился в горы, но даже там почти не снимает маску с лица.

«Есть разные изоляции. Вот моя», — заявил актер.

Instagram @bikovic

В комментариях поклонники поддержали Милоша, отметив, что его позитивный пример красноречивее любых слов, которые, как оказалось, не всегда понятны населению.

«Полностью согласна с вами! Жаль, не все такие ответственные!»

«Спасибо за беспокойство! Милош, вы тоже берегите себя!»

«Умничка! Все правильно говорит!», — обращались фолловеры к Биковичу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезды отечественного шоу-бизнеса присоединились к масштабному флешмобу «СИДИМДОМА» и призвали жителей страны не игнорировать требования властей и позаботиться о себе и родных людях.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Тема:
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