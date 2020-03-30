В Москве ужесточают контроль за соблюдением карантина

В России началась нерабочая неделя. Мера вынужденная и направлена на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. А Москве с этого дня введен режим самоизоляции для всех жителей независимо от возраста.

Сообщение об этом появилось на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. Покидать квартиры можно только в экстренных случаях — чтобы обратиться за срочной медицинской помощью, если нужно купить продукты или лекарства в ближайшем магазине и аптеке.

Жителям столицы также необходимо соблюдать минимальную дистанцию — не подходить к прохожим ближе, чем на полтора метра.

При этом домашний режим не запрещает приезжать в город и покидать его. Речь, отмечу, о передвижении по столице без веской причины. А в ближайшие дни введут систему, когда выходить можно будет только при наличии специального пропуска. Аналогичные меры вводятся и в Подмосковье.

«Будут задействованы все технические возможности, которые есть на территории города Москвы. Человека можно отследить по его проездному билету, например, такому как социальная карта москвича, его передвижение. Также видеонаблюдение в городе, также сотовая связь», — рассказала председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

За прошедшие сутки в столице выявили 197 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране инфицированы уже больше полутора тысяч человек. Власти делают все возможное, чтобы не допустить распространение инфекции, однако без сознательного отношения со стороны граждан эти меры могут быть не эффективны. Оставаться дома — самый надежный способ остановить вирус.

Вот так сегодня выглядят Москва. Людей на улицах практически нет. Еще накануне, по подсчетам специалистов, дороги столицы опустели на 70%. Значительно снизился пассажиропоток в метро, а также наземном транспорте.

Похожая ситуация и в Петербурге. Центральные улицы в утренний час пик, на редкость, без пробок. Пустые остановки и тротуары. Все меньше людей пользуются услугами каршеринга и такси.

Замерло движение и в Крымских городах. Люди отказываются от путешествий.

Это кадры из аэропорта в Казани — в зале ожидания, где обычно многолюдно, теперь всего несколько человек. Самолеты заполнены меньше чем наполовину.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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