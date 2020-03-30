Два врача госпитализированы в Петербурге после контакта с безответственным пациентом

Сейчас медики ожидают результатов тестов на COVID-19.

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Фото, видео: Известия / Кристина Кормилицына, Дмитрий Коротаев; www.globallookpress.com / Hao Yuan, Matteo Biatta/Ropi, Niaid-Rml

Тема:
Эпидемия коронавируса

Два врача в Санкт-Петербурге могли заразиться коронавирусом от безответственных пациентов. Сейчас медики ожидают результатов теста на COVID-19. Об этом сообщил во время заседания городского правительства губернатор Александр Беглов.

Он отметил, что некоторые несознательные граждане приходят в поликлиники, умалчивая, что вернулись из-за границы. На сегодняшний день известно о 22 подобных случаях в шести клиниках города.

«Они заносят всю эту грязь в наши стационары. Если вы предупредили, что приехали из-за границы, мы поможем. Если умолчали, то ответственность — вплоть до уголовной. Если так дело пойдет, то заразят всех врачей — что тогда будем делать? Полное безответственное отношение», — цитирует Беглова 78.ru.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Санкт-Петербурге в больнице находится 51 человек с подтвержденным коронавирусом, еще у 385 подозревают инфекцию, два пациента скончались.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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