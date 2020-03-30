Два врача госпитализированы в Петербурге после контакта с безответственным пациентом

Два врача в Санкт-Петербурге могли заразиться коронавирусом от безответственных пациентов. Сейчас медики ожидают результатов теста на COVID-19. Об этом сообщил во время заседания городского правительства губернатор Александр Беглов.

Он отметил, что некоторые несознательные граждане приходят в поликлиники, умалчивая, что вернулись из-за границы. На сегодняшний день известно о 22 подобных случаях в шести клиниках города.

«Они заносят всю эту грязь в наши стационары. Если вы предупредили, что приехали из-за границы, мы поможем. Если умолчали, то ответственность — вплоть до уголовной. Если так дело пойдет, то заразят всех врачей — что тогда будем делать? Полное безответственное отношение», — цитирует Беглова 78.ru.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, в Санкт-Петербурге в больнице находится 51 человек с подтвержденным коронавирусом, еще у 385 подозревают инфекцию, два пациента скончались.