Жителям Петербурга старше 65 выплатят дополнительно по две тысячи рублей

Жители Санкт-Петербурга старше 65 лет получат от города дополнительно по две тысячи рублей в качестве помощи в условиях эпидемии коронавируса. Об этом заявил на совещании городского правительства губернатор Александр Беглов. Он поручил подготовить постановление о дополнительных мерах защиты горожан.

«Мы должны в первую очередь защитить людей старше 65 лет. Они должны самоизолироваться. Они получат доплату на карточку на сумму 2000 рублей», — цитирует Беглова 78.ru.

Дополнительные меры поддержки коснуться также семей с детьми. Те, у кого дети посещают дошкольное учреждение, но в ближайшую неделю останутся дома, должны будут получить сухие пайки. А работающие родители, вынужденные вести их в детсад, освобождаются от его оплаты до 1 июня.

Кроме того, глава города поручил увеличить запас лекарств и количество коек в больницах, а также предпринять дополнительные меры по защите медицинского персонала.

Ранее 5-tv.ru сообщал о введении жестких мер для предотвращения распространения коронавируса в Ленинградской области. В частности, в регионе запрещено передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых, а перемещение остальных жителей ограничено муниципальными районами.

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