В Европарламенте усмотрели заговор РФ и Китая против Евросоюза из-за COVID-19

Группа депутатов Европарламента обвинила Москву и Пекин в дезинформации Брюсселя о распространении коронавируса. В частности, среди европейских законодателей в своей антироссийской истерии на этот раз отличились представители фракции «Зеленые/Европейский свободный альянс» от ФРГ Сергей Лагодинский, Александра Геесе и Виола фон Крамон-Таубадель, которые написали призыв к руководству Евросоюза, пишет РИА Новости.

В своем послании они упомянули беспокойство относительно «дезинформационных и пропагандистских усилий» со стороны РФ и КНР.

«Для большинства из нас, наблюдающих за ситуацией, очевидно, что предпринимаются попытки подорвать ЕС и посеять недоверие среди местного населения и европейских соседей по отношению к ЕС, его демократическим ценностям и институтам», — сказано в письме.

При этом авторы текста, по традиции, не приводят ни одного доказательства. Тем не менее в своих «выводах» они основываются на некие данные европейского интернет-ресурса East StratCom Task Force.

Ранее жители Италии рассказали об отчаянной ситуации в стране из-за коронавируса. По последним данным, на Апеннинском полуострове сложилась самая тяжелая ситуация по коронавирусу в Европе — число инфицированных превысило 80 тысяч человек, более десяти тысяч больных скончались. Президент РФ Владимир Путин пообещал Италии поддержку 21 марта, и на следующий день в республику отправились самолеты с российскими военными медиками и оборудованием для диагностики коронавируса и дезинфекции.