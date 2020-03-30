Самый популярный фильм в мире сейчас — не какая-то новинка проката, а картина девятилетней давности с актуальным сегодня названием «Заражение». В ней рассказывается о пандемии, которую вызвал неизвестный вирус. Его актеры — Мэтт Деймон, Кейт Уинслетт, Марийон Котийяр — вместе с медиками записали ролики с полезными советами.

«Вы можете работать из дома, пользоваться соцсетями для общения и спасать жизни. Сейчас самое время таращиться в телефон или планшет хоть с утра до вечера. И если кто-то будет вас за это критиковать, скажите им, чтобы отстали — вы заняты спасением людей», — подчеркнул актер Мэтт Деймон.

А Марийон Котийяр призналась, эпизод из фильма, в котором герои тщательно моют руки, появился благодаря подсказке ученых. И сейчас этот совет актуален как никогда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что звезды шоу-бизнеса запустили новый флешмоб на карантине.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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