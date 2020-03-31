Не имеющим возможности вернуться на родину россиянам выделят средства из федерального бюджета
Правительство РФ продолжает принимать меры по поддержке граждан на фоне вынужденных карантинных мер из-за COVID-19.
Фото: Известия / Дмитрий Коротаев
Правительство поручило Минфину РФ выделить средства для поддержки россиян, не имеющих возможности вернуться из-за границы. Такое решение содержится в поручениях, принятых по итогам заседания президиума Координационного совета при Кабмине по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, пишет ТАСС.
«Минфину России обеспечить выделение МИД России бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2020 год для поддержки граждан России, не имеющих возможности вернуться в Российскую Федерацию, нуждающихся в материальном содействии и не располагающих жильем в стране пребывания», — говорится в документе.
Кроме того, внешнеполитическому ведомству РФ предписано «обеспечить предоставление материальной поддержки» указанным соотечественникам. В ходе заседания глава правительства Михаил Мишустин также поручил в срок до 2 апреля разработать подобные меры Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) и Сбербанку.
В настоящее время столичные аэропорты вынуждены ограничивать прием прилетающих из-за границы пассажиров. Так, аэропорт «Шереметьево» пропускает теперь не более 500 человек в сутки.
Как сообщал 5-tv.ru, на территории Турции остаются как минимум 400 россиян — клиентов авиакомпании «Победа», у которой Росавиация отозвала лицензию, и они пока не могут вернуться на родину.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
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