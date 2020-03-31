Крупный супермаркет закрыли в Петербурге из-за коронавируса у сотрудницы магазина
По предварительной информации, заболевшая женщина не работала в торговом зале.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
В Петербурге сегодня закрыли на дезинфекцию один из крупных супермаркетов. Сотрудница торговой точки вернулась из-за границы, была на карантине. Первый тест не показал наличие коронавируса, но позднее ей все-таки поставили опасный диагноз. Сообщается, что она не контактировала в покупателями.
За режимом самоизоляции в Петербурге следят 40 тысяч камер наблюдения, которые установлены на улицах и в подъездах. Городская система оповещения напоминает о том, что не нужно без необходимости выходить из дома. Громкоговорители работают и на Невском проспекте.
Центр города заметно опустел. До 90% сократился пассажиропоток в Петербурге после ужесточения карантина.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что по данным Оперативного штаба за минувшие сутки в Петербурге выявлено 49 инфицированных COVID-19. Всего коронавирус в настоящее время распространился на 73 региона РФ. В общей сложности зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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