Российский самолет с техникой для борьбы с COVID-19 готовится к вылету в США

Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты от коронавируса может вылететь в США до конца дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

« Сегодня в течение дня осуществлялось техническое согласование и подготовка к отправке из России авиарейса, который, как ожидается, вылетит до конца текущих суток », — приводит его слова ТАСС.

Официальный представитель Кремля отметил, что об этой помощи шла речь в состоявшемся накануне телефонном разговоре лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

« С российской стороны на фоне тяжелой эпидемиологической ситуации в Америке была предложена помощь в виде медицинской техники и средств защиты. Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера », — добавил он.

Песков подчеркнул, что в процессе согласования деталей доставки этой помощи «сложилось впечатление, что некоторые с американской стороны как минимум не способствовали оперативному решению технических вопросов во исполнение договоренностей двух президентов».

« Важно отметить, что, предлагая американским коллегам помощь, президент (РФ Владимир Путин — Прим.ред.) исходит из того, что, когда американские производители медицинского оборудования и материалов наберут обороты, они так же смогут в случае необходимости ответить взаимностью », — подчеркнул представитель Кремля.

Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме рассказал, что Россия на фоне распространения коронавируса направила в страну самолет с медицинским оборудованием.

Как передавал 5-tv.ru, по состоянию на 31 марта в США количество жертв COVID-19 превысило смертность от коронавируса в КНР — скончались 3 415 человека, против 3 309.

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