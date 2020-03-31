Российский самолет с техникой для борьбы с COVID-19 готовится к вылету в США
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, главы РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп достигли соответствующей договоренности в ходе телефонного разговора.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына
Российский самолет с медицинской техникой и средствами защиты от коронавируса может вылететь в США до конца дня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля отметил, что об этой помощи шла речь в состоявшемся накануне телефонном разговоре лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
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Песков подчеркнул, что в процессе согласования деталей доставки этой помощи «сложилось впечатление, что некоторые с американской стороны как минимум не способствовали оперативному решению технических вопросов во исполнение договоренностей двух президентов».
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Президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме рассказал, что Россия на фоне распространения коронавируса направила в страну самолет с медицинским оборудованием.
Как передавал 5-tv.ru, по состоянию на 31 марта в США количество жертв COVID-19 превысило смертность от коронавируса в КНР — скончались 3 415 человека, против 3 309.
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