«Любовь нам поможет!» — полуобнаженная Айза Анохина обратилась к фанатам с призывом
Блогер рассказала, как спасти себя в суровых реалиях.
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Фото, видео: Instagram @aizalovesam
Экс-супруга рэпера Гуфа, блогер и телеведущая Айза Анохина в свете последних событий с коронавирусом, а также на фоне личных переживаний, обратилась к поклонникам с призывом не поддаваться массовой истерии. Однако, чтобы ее звездное обращение не было похоже на сотни остальных, девушка придумала оригинальную подачу.
Бизнесвумен выложила пост в Instagram, где запечатлела себя на кровати в сексуальном домашнем халатике на голое тело. По-настоящему «голодный и хищный» взгляд Айза устремила прямо на зрителя.
«Хоть бы мы все не сошли с ума, и нас не съели агрессия, страх, злость и ненависть. Дай Бог нам всем терпения, здоровья и осознанности. Пусть любовь поможет нам спастись», — подписала пост экс-возлюбленная Гуфа.
Кроме того, позже Анохина вышла в прямой эфир, где также объяснила поклонникам, почему считает небезопасным находится сегодня вне дома. По ее словам, главное — это собственное здоровье и здоровье близких и родных людей. Поэтому попросила фанатов соблюдать меры безопасности и не подвергать себя смертельному риску, выходя на, казалось бы, обычную прогулку.
Фанаты звезды тут же отреагировали на публикацию: поблагодарив Айзу за участие, они, в свою очередь, также пожелали бизнесвумен всего наилучшего.
«Просто красотка! Ты тоже береги себя и детей!»
«Айза, ты великолепна! Крепчайшего здоровья тебе и близким!»
«Как точно сказано! Счастья тебе, родная!» — обратились фолловеры к звезде.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Айза Анохина впала в депрессию после того, как узнала, что ее сыну угрожают из-за драки собаки Гуфа.
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