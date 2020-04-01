За сутки в США скончались 865 человек, зараженных коронавирусом

Эксперты прогнозируют пик смертности в Соединенных Штатах к 15 апреля, когда может умереть до 2,2 тысячи человек с COVID-19.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Bьttner; Cadu Rolim, Michael Reynolds, Cozzoli/Fotogramma/Ropi, George Washington University Hos;

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Эпидемия коронавируса

За прошедшие сутки в США от коронавируса скончались 865 человек. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на Университет Джона Хопкинса. Всего число заразившихся COVID-19 в Соединенных Штатах, согласно интерактивной карте, достигло 188 тысяч человек, число умерших стремительно приближается к четырем тысячам, оставив далеко позади статистику смертей в Китае, где появился новый вирус.

Между тем координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Дебора Брикс заявила во вторник, что жертвами COVID-19 в США могут стать до 200 тысяч человек.

«Мы ожидаем где-то между 100 тысячами и 200 тысячами смертей. Безусловно, это прогнозы. Мы верим и надеемся каждый день, что ситуация будет лучше», — цитирует представителя Белого дома ТАСС.

При этом присутствующий на брифинге Дональд Трамп отметил, что если бы власти не предпринимали мер для так называемого социального дистанцирования, умерли бы более двух миллионов человек.

Пик смертности от коронавируса в США эксперты прогнозируют к 15 апреля. В этот день может умереть до 2,2 тысячи человек. После чего количество смертей начнет снижаться и к началу лета будет составлять около 250 человек в день и к 1 июля дойдет до 100.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число зараженных коронавриусом в мире превысило 850 тысяч человек, скончались более 41 тысячи.

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