На Крымском мосту установят блокпост для досмотра граждан. Данная мера будет введена, чтобы не допустить ввоза коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

По словам главы республики, карантин на полуострове будет введен в ночь на 2 апреля. По предварительной информации, порядок пропуска через переправу станет известен к 17.00 1 апреля.

По состоянию на утро 1 апреля в России выявлено 2337 случаев заражения COVID-19. Ограничения во время режима самоизоляции введены во многих регионах.

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