«Сама себе завидую»: Валерия показала, как проводит время с пользой на карантине
Певица сделала селфи в косметической маске.
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Фото, видео: Instagram @valeriya
Пример того, как можно проводить время в самоизоляции с пользой, подала поклонникам певица Валерия. Звезда сняла себя крупным планом в ванной с косметической маской на лице. Эту процедуру она совместила с прослушиванием в наушниках прослушивания полезной информации от российского ученого в области нейронауки и психолингвистики Татьяны Черниговской.
«Еще один день дома. Вдруг вспомнила, что давным-давно масочки не делала — решила исправить ситуацию. Сижу такая, жду, когда красота впитается, и слушаю потрясающие лекции Татьяны Черниговской. Сплошная польза, сама себе завидую», — написала Валерия в Instagram.
Подписчики оценили выбор занятий артистки и расспросили ее подробнее о средствах уходы за собой. Другие, напротив, дали ей ряд советов касающихся масок и желательных к прослушиванию лекций отечественных святил науки.
«Валерия, вы прекрасны, как всегда, и даже в маске!»
«Девушка, можно с вами познакомиться?»
«Красоту — ее ничем не испортить!»
«Классная женщина!» - ответили в комментариях.
Ранее 5-tv.ru писал, что Валерия ответила на опасения о возможном заражении COVID-19.
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