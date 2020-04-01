Пример того, как можно проводить время в самоизоляции с пользой, подала поклонникам певица Валерия. Звезда сняла себя крупным планом в ванной с косметической маской на лице. Эту процедуру она совместила с прослушиванием в наушниках прослушивания полезной информации от российского ученого в области нейронауки и психолингвистики Татьяны Черниговской.

«Еще один день дома. Вдруг вспомнила, что давным-давно масочки не делала — решила исправить ситуацию. Сижу такая, жду, когда красота впитается, и слушаю потрясающие лекции Татьяны Черниговской. Сплошная польза, сама себе завидую», — написала Валерия в Instagram.

Instagram @valeriya

Подписчики оценили выбор занятий артистки и расспросили ее подробнее о средствах уходы за собой. Другие, напротив, дали ей ряд советов касающихся масок и желательных к прослушиванию лекций отечественных святил науки.

«Валерия, вы прекрасны, как всегда, и даже в маске!»

«Девушка, можно с вами познакомиться?»

«Красоту — ее ничем не испортить!»

«Классная женщина!» - ответили в комментариях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Валерия ответила на опасения о возможном заражении COVID-19.