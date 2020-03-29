Валерия ответила на опасения о возможном заражении COVID-19

Певица нарушила условия самоизоляции и вышла из дома, чтобы поучаствовать в съемках концерта.

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Фото, видео: Instagram @valeriya

Тема:
Эпидемия коронавируса

Российская певица Валерия высказалась по поводу опасений за ее здоровье. Недавно исполнительница участвовала в съемках концерта, который транслировали онлайн. Новостью об этом звезда поделилась в Instagram.

Одна из подписчиц заявила, что нарушившая условия самоизоляции во время пандемии коронавируса артистка отныне находится в «группе риска». Однако Валерия считает иначе. По словам поп-дивы, ей удалось избежать заражения COVID-19.

«Добрая, заботливая дамочка, не переживайте, если и рисковала, то только собой, потому как теперь строгий карантин. А еще, запаслась тестерами. Регулярно делаю анализы — Бог пока миловал», — утверждает знаменитость.

Instagram @valeriya

В настоящий момент число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 по всему миру достигло более 645 тысяч человек. Болезнь унесла жизни более 29 тысяч зараженных, около 143 тысяч выздоровели. В России заражены 1264 человека, четверо инфицированных скончались.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лев Лещенко заразился коронавирусом, он госпитализирован.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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