Валерия ответила на опасения о возможном заражении COVID-19
Певица нарушила условия самоизоляции и вышла из дома, чтобы поучаствовать в съемках концерта.
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Фото, видео: Instagram @valeriya
Российская певица Валерия высказалась по поводу опасений за ее здоровье. Недавно исполнительница участвовала в съемках концерта, который транслировали онлайн. Новостью об этом звезда поделилась в Instagram.
Одна из подписчиц заявила, что нарушившая условия самоизоляции во время пандемии коронавируса артистка отныне находится в «группе риска». Однако Валерия считает иначе. По словам поп-дивы, ей удалось избежать заражения COVID-19.
«Добрая, заботливая дамочка, не переживайте, если и рисковала, то только собой, потому как теперь строгий карантин. А еще, запаслась тестерами. Регулярно делаю анализы — Бог пока миловал», — утверждает знаменитость.
В настоящий момент число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 по всему миру достигло более 645 тысяч человек. Болезнь унесла жизни более 29 тысяч зараженных, около 143 тысяч выздоровели. В России заражены 1264 человека, четверо инфицированных скончались.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лев Лещенко заразился коронавирусом, он госпитализирован.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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