Сразу несколько российских регионов ввели жесткий вариант самоизоляции
Одним из показателей серьезности вводимых мер стало разрешение движения транспорта лишь по спецпропускам.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков, 5-tv.ru
В большинстве российских регионов 1 апреля вступили в силу ограничительные меры из-за коронавируса. И оказалось, что в каждом субъекте федерации по своему понимают что такое «самоизоляция» и что такое «карантин».
Самый жесткий вариант ограничений ввели сразу пять российских регионов, где уже сегодня движение транспорта было возможно лишь по спецпропускам.
В Татарстане пропусков нет, зато появился новый сервис — электронный. Перед тем, как выти из дома нужно отправить смс на специальный номер и получить разрешение.
Сергей Лесков увидел, как это работает.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России введены беспрецедентные меры безопасности в связи с пандемией.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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