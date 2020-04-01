Одним из показателей серьезности вводимых мер стало разрешение движения транспорта лишь по спецпропускам.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В большинстве российских регионов 1 апреля вступили в силу ограничительные меры из-за коронавируса. И оказалось, что в каждом субъекте федерации по своему понимают что такое «самоизоляция» и что такое «карантин».

Самый жесткий вариант ограничений ввели сразу пять российских регионов, где уже сегодня движение транспорта было возможно лишь по спецпропускам.

В Татарстане пропусков нет, зато появился новый сервис — электронный. Перед тем, как выти из дома нужно отправить смс на специальный номер и получить разрешение.

Сергей Лесков увидел, как это работает.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России введены беспрецедентные меры безопасности в связи с пандемией.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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