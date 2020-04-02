Три пациента с СОVID-19, умершие в Москве, страдали от сердечно-сосудистых заболеваний
В настоящий момент в России зафиксированы 2777 случаев заражения коронавирусом.
Фото: www.globallookpress.com / Jens Büttner
Три человека с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве. Об этом сообщили в местном оперативном штабе. У всех них была подтвержденная двусторонняя пневмония, все страдали от сердечно-сосудистых заболеваний.
Отмечается, что одна из погибших пациентов с COVID-19 недавно вернулась из-за рубежа.
В настоящий момент в России зафиксированы 2777 случаев заражения коронавирусом. Инфицированные проживают в 75 регионах РФ. Скончались более 20 человек. Выздоровели — 190.
Ранее 5-tv.ru сообщал со ссылкой на вирусолога, когда в России ожидать пик заболеваемости COVID-19. По его мнению, стране поможет именно жесткий режим изоляции, введенный ранее властями в ряде регионов. Кроме того, снижению заболеваемости способствует теплая погода.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
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