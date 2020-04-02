Песков прокомментировал сообщение США о покупке гумпомощи у России

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что коронавирус нельзя победить без международного взаимодействия.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Постпредство РФ при ООН/ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение Госдепартамента США о том, что Вашингтон закупил у Москвы гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«На этот счет, мы договорились, будет дано разъяснение Министерством иностранных дел. Я думаю, в ближайшее время они это сообщат», — ответил Песков на вопрос, кто именно в США просил у России помощь для борьбы с коронавирусом.

Пресс-секретарь президента уточнил, что МИД РФ также разъяснит, закупили ли США гумпомощь или получили в дар.

«Международное взаимодействие в борьбе с коронавирусом — это очень важное измерение деятельности любой страны и необходимое измерение, потому что без международного взаимодействия ни одна страна в одиночку не может эффективно бороться с коронавирусом», — добавил представитель Кремля.

Как сообщает ФАН, во время брифинга Пескова также спросили, какие именно медицинские предметы включал в себя груз, отправленный в США.

«Точным списком не располагаю. Для разъяснения этого вопроса лучше обратитесь в Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, либо в Министерство иностранных дел», — снова адресовал вопрос в МИД РФ пресс-секретарь президента.

Как сообщал 5-tv.ru, самолет Ан-124 с гумпомощью из России прибыл в США минувшей ночью. Его встречали российские дипломаты. Соединенные Штаты на данный момент занимают первое место среди стран мира по числу больных COVID-19.

Тема:
Эпидемия коронавируса
2 апр
Жена Никиты Преснякова покрасовалась в нежном образе
2 апр
Песков рассказал, как работает Путин в условиях пандемии коронавируса
2 апр
«Препараты на основе спирта»: биолог об эффективных средствах профилактики COVID-19
2 апр
Песков прокомментировал возможность продления нерабочей недели
2 апр
Подготовка к Параду Победы в Москве идет по плану
2 апр
Что делать, если у ребенка признаки ОРВИ во время пандемии коронавируса?
2 апр
Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 29 регионах России
2 апр
Лера Кудрявцева примерила забавную маску в Instagram
2 апр
Находящимся за рубежом россиянам будет выделено 500 миллионов рублей из-за пандемии
2 апр
У охранника больницы в Коммунарке подозревают коронавирус

Читайте также

+4° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
ТОП-5 женских имен, которые мешают их обладательницам построить семью

Последние новости

15:36
Отделение химиотерапии онкоцентра имени Блохина закрыли на карантин
15:19
Вирусное прет-а-порте: Как COVID-19 изменил модную индустрию
15:19
Жена Никиты Преснякова покрасовалась в нежном образе
15:10
Какие книги читать с детьми на карантине?
15:10
Песков прокомментировал сообщение США о покупке гумпомощи у России
14:59
Барановская рассказала, как разбила губу и отколола зуб перед важным эфиром

Сейчас читают

«Это так важно в наши дни»: модель Екатерина Зуева станцевала в откровенном белье
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок