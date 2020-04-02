Песков прокомментировал сообщение США о покупке гумпомощи у России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение Госдепартамента США о том, что Вашингтон закупил у Москвы гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«На этот счет, мы договорились, будет дано разъяснение Министерством иностранных дел. Я думаю, в ближайшее время они это сообщат», — ответил Песков на вопрос, кто именно в США просил у России помощь для борьбы с коронавирусом.

Пресс-секретарь президента уточнил, что МИД РФ также разъяснит, закупили ли США гумпомощь или получили в дар.

«Международное взаимодействие в борьбе с коронавирусом — это очень важное измерение деятельности любой страны и необходимое измерение, потому что без международного взаимодействия ни одна страна в одиночку не может эффективно бороться с коронавирусом», — добавил представитель Кремля.

Как сообщает ФАН, во время брифинга Пескова также спросили, какие именно медицинские предметы включал в себя груз, отправленный в США.

«Точным списком не располагаю. Для разъяснения этого вопроса лучше обратитесь в Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, либо в Министерство иностранных дел», — снова адресовал вопрос в МИД РФ пресс-секретарь президента.

Как сообщал 5-tv.ru, самолет Ан-124 с гумпомощью из России прибыл в США минувшей ночью. Его встречали российские дипломаты. Соединенные Штаты на данный момент занимают первое место среди стран мира по числу больных COVID-19.