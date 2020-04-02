Песков рассказал, как работает Путин в условиях пандемии коронавируса
По словам представителя Кремля, президент России проводит отдельные встречи при соблюдении мер предосторожности.
Закрыть
Смотрите также:
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-3 знаков зодиака, которым просто на роду написано быть красивыми
ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей; 5-tv.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами рассказал, как Владимир Путин работает в условиях пандемии коронавируса.
По словам официального представителя Кремля, глава государства проводит отдельные встречи, соблюдая меры предосторожности.
«Скажем так, это не совсем самоизоляция. Отдельные встречи он проводит при необходимости. Естественно с соблюдением всех предосторожностей», — сказал Дмитрий Песков.
Представитель Кремля отметил, что Владимир Путин на регулярной основе проходит тестирование на коронавирус. Подобной процедуре подвергаются и те, кто встречается с российским лидером. Переговоры с несколькими сотрудниками проводятся в формате телеконференций.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления нерабочей недели.
25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 2 апр
- Жена Никиты Преснякова покрасовалась в нежном образе
- 2 апр
- Песков прокомментировал сообщение США о покупке гумпомощи у России
- 2 апр
- «Препараты на основе спирта»: биолог об эффективных средствах профилактики COVID-19
- 2 апр
- Песков прокомментировал возможность продления нерабочей недели
- 2 апр
- Подготовка к Параду Победы в Москве идет по плану
- 2 апр
- Что делать, если у ребенка признаки ОРВИ во время пандемии коронавируса?
- 2 апр
- Новые случаи заражения COVID-19 выявили в 29 регионах России
- 2 апр
- Лера Кудрявцева примерила забавную маску в Instagram
- 2 апр
- Находящимся за рубежом россиянам будет выделено 500 миллионов рублей из-за пандемии
- 2 апр
- У охранника больницы в Коммунарке подозревают коронавирус
Читайте также
87%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?