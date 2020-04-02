По словам представителя Кремля, президент России проводит отдельные встречи при соблюдении мер предосторожности.

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Фото, видео: ТАСС / Дружинин Алексей; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами рассказал, как Владимир Путин работает в условиях пандемии коронавируса.

По словам официального представителя Кремля, глава государства проводит отдельные встречи, соблюдая меры предосторожности.

«Скажем так, это не совсем самоизоляция. Отдельные встречи он проводит при необходимости. Естественно с соблюдением всех предосторожностей», — сказал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Владимир Путин на регулярной основе проходит тестирование на коронавирус. Подобной процедуре подвергаются и те, кто встречается с российским лидером. Переговоры с несколькими сотрудниками проводятся в формате телеконференций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления нерабочей недели.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

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Тема:
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