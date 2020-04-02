Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами рассказал, как Владимир Путин работает в условиях пандемии коронавируса.

По словам официального представителя Кремля, глава государства проводит отдельные встречи, соблюдая меры предосторожности.

«Скажем так, это не совсем самоизоляция. Отдельные встречи он проводит при необходимости. Естественно с соблюдением всех предосторожностей», — сказал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Владимир Путин на регулярной основе проходит тестирование на коронавирус. Подобной процедуре подвергаются и те, кто встречается с российским лидером. Переговоры с несколькими сотрудниками проводятся в формате телеконференций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления нерабочей недели.