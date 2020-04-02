Захарова рассказала, кто заплатил за отправленную в США гумпомощь

МИД РФ поддержал заявление Госдепартамента США о необходимости совместной борьбы с коронавирусом.

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Фото, видео: ТАСС / Постпредство РФ при ООН; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Гуманитарная помощь, отправленная Россией в США для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, была поровну оплачена обеими сторонами. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Половина стоимости груза оплачена Российским фондом прямых инвестиций, а половина — американской стороной самостоятельно», — сообщила Захарова на брифинге.

По ее словам, медицинское оборудование было доставлено в США в соответствии с договоренностями между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, достигнутых ими во время телефонного разговора 30 марта.

«Мы отметили заявление Государственного департамента США относительно важности совместных усилий по борьбе с коронавирусом. В частности, в нем было сказано, что „обе страны оказывали друг другу гуманитарную помощь в прошлом и, без сомнений, вновь будут ее оказывать в будущем; время работать вместе, чтобы одолеть общего врага, угрожающего жизни каждого из нас“. Полностью разделяем такой подход. Сейчас наступило время работать вместе!» — заявила дипломат.

Как сообщал 5-tv.ru, самолет Ан-124 с гумпомощью из России прибыл в США минувшей ночью. Груз состоял из медицинских предметов, предназначенных для борьбы с коронавирусом. Соединенные Штаты на данный момент занимают первое место среди стран мира по числу больных COVID-19.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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