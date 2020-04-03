Еще один населенный пункт в Сирии возвращается к мирной жизни
В поселке пока отсутствуют дороги, нет электричества и даже воды, но местные жители уже сейчас спешат вернуться на родину.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Juma Mohammed; 5-tv.ru
В Сирии возвращается к мирной жизни еще один населенный пункт — поселок Кафернах, что находится в Идлибской зоне деэскалации. Саперам предстоит тяжелейшая работа по разминированию — на улицах и в домах спрятаны сотни взрывных устройств.
Здесь отсутствуют дороги, нет электричества и даже воды. Но местные жители уже сейчас спешат вернуться на родину. Станислав Григорьев наблюдает за тем, как налаживается мирная жизнь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Сирии готовят страну к полному закрытию границ из-за COVID-19.
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