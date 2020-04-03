Песков объяснил отставание часов Путина от реального времени трансляции обращения

Во время второго обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса, телезрители заметили — время на часах главы государства не совпадает с реальным временем трансляции его выступления. Ситуацию объяснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Была задержка, связанная с монтажом и перегоном (видеозаписи — Прим. ред.)», — цитирует представителя Кремля радио «Говорит Москва».

2 апреля Владимир Путин повторно обратился к россиянам из-за коронавируса. В ходе выступления он заявил, что нерабочие дни в стране продлеваются до 30 апреля. Несмотря на карантин аптеки и магазины товаров первой необходимости все это время будут работать. Также для борьбы с COVID-19 российский лидер предоставил дополнительные полномочия региональным властям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Владимир Путин поблагодарил российских медиков за борьбу с коронавирусом.