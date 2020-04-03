Дезинфекция улиц проводится в Петербурге вместе с зимней уборкой
Все уборочные работы ведутся со специальными моющими средствами.
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Фото, видео: 5-tv.ru
В Петербурге в рамках ежегодного месячника по благоустройству коммунальные службы города вышли на дезинфекцию улиц. 3 апреля на дороги Северной столицы отправились 644 единицы спецтехники и 1286 работников дорожной службы.
Все помывочные работы производятся со специальными моющими средствами. Процесс проходит в два этапа, сначала все элементы дорожной инфраструктуры, а также скамейки, ограждения и остановочные павильоны отмываются от загрязнения, а затем проводится дезинфекция специальными обеззараживающими составами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, улицы Владивостока обрабатывают дезинфекционными средствами.
По данным Оперштаба, на сегодняшний день в России зарегистрировано 4149 случаев инфицирования COVID-19. В Петербурге зафиксировано девять инфицированных.
Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.
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