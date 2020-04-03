В противном случае это может спровоцировать увеличение доли контрафакта.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernard Jaubert, imagebroker/Alfred Schauhuber, Cdc/Cdc; ТАСС / Савостьянов Сергей

Тема:
Эпидемия коронавируса

Министерство промышленности и торговли РФ призвало региональные власти в рамках реализации мер по борьбе с распространением коронавируса не запрещать и не ограничивать продажу алкоголя, пишет «Экономика сегодня».

В ведомстве полагают, что в противном случае это подстегнет недобросовестных граждан производить и подпольно реализовывать контрафактные спиртные напитки.

Однако в ряде субъектов РФ уже приняты меры по ограничению продажи алкоголя. Например, в Красноярском крае и Башкирии реализация горячительных напитков не допускается с 18:00 до 10:00, а в Забайкалье его реализация до особого распоряжения и вовсе запрещена.

Вместе с тем, Минздрав уже неоднократно предупреждал, что алкоголь не только не защищает от COVID-19, но может подорвать иммунитет, а также усугубить выздоровление потенциального больного.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему. 

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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