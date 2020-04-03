Регионам рекомендовано не сокращать продажи алкоголя на фоне борьбы с COVID-19
В противном случае это может спровоцировать увеличение доли контрафакта.
Закрыть
Смотрите также:
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
Фото, видео: www.globallookpress.com / Bernard Jaubert, imagebroker/Alfred Schauhuber, Cdc/Cdc; ТАСС / Савостьянов Сергей
Министерство промышленности и торговли РФ призвало региональные власти в рамках реализации мер по борьбе с распространением коронавируса не запрещать и не ограничивать продажу алкоголя, пишет «Экономика сегодня».
В ведомстве полагают, что в противном случае это подстегнет недобросовестных граждан производить и подпольно реализовывать контрафактные спиртные напитки.
Однако в ряде субъектов РФ уже приняты меры по ограничению продажи алкоголя. Например, в Красноярском крае и Башкирии реализация горячительных напитков не допускается с 18:00 до 10:00, а в Забайкалье его реализация до особого распоряжения и вовсе запрещена.
Вместе с тем, Минздрав уже неоднократно предупреждал, что алкоголь не только не защищает от COVID-19, но может подорвать иммунитет, а также усугубить выздоровление потенциального больного.
Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 3 апр
- В Сербию прибыл третий самолет ВКС РФ с помощью для борьбы с коронавирусом
- 3 апр
- Как сходить в магазин и не заразиться коронавирусом — советы эксперта
- 3 апр
- Тестовый режим ЧС могут ввести в нескольких населенных пунктах Ленобласти
- 3 апр
- Как индустрия видеоигр помогает бороться с коронавирусом?
- 3 апр
- Власти Петербурга прокомментировали заявление врачей Покровской больницы
- 3 апр
- У дочери Ивана Охлобыстина заподозрили коронавирус
- 3 апр
- Дизайнер Серджио Росси умер в Италии от коронавируса
- 3 апр
- В Петербурге не планируют вводить жесткий режим самоизоляции
- 3 апр
- Интернет заполонили мемы на темы вокруг коронавируса — фото
- 3 апр
- Долгая дорога домой: Российские туристы возвращаются из Перу и Бразилии
Читайте также
75%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?