В Петербурге не планируют вводить жесткий режим самоизоляции. Об этом в эфире федерального канала заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

«Что касается города, мы его закрывать не собираемся, обстановка позволяет сдерживать коронавирусную инфекцию в тех объемах, которая сейчас существует», — рассказал глава Петербурга.

По словам Беглова, принятых в Северной столице мер достаточно, чтобы не перекрывать границы города.

Согласно данным Оперштаба, по состоянию на 3 апреля, в России зарегистрировано 4149 случаев инфицирования COVID-19. В Петербурге за последние сутки зарегистрировано девять новых случаев инфицирования, в Ленинградской области — 10.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.

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