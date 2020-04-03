Тестовый режим ЧС могут ввести в нескольких населенных пунктах Ленобласти
В рамках мер по борьбе с распространением коронавируса будут введены более жесткие ограничения для граждан.
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Тестовый режим чрезвычайной ситуации может быть введен в нескольких населенных пунктах Ленинградской области, в которых зафиксированы случаи заражения коронавирусом. Об этом губернатор региона Александр Дрозденко заявил в эфире телеканала «78».
«У нас пока не такая страшная ситуация, но сейчас мы сумели область разбить на четкие секторы, и мы понимаем, как их контролировать. Поэтому в одном или двух населенных пунктах совместно с МЧС, полицией, Росгвардией, Роспотребнадзором, ветеринарной службой, медиками и добровольцами удастся отработать действия в режиме системы ЧС», — сказал Александр Дрозденко.
Губернатор Ленинградской области уточнил, что после введения режима ЧС в территориях начнут действовать более жесткие меры по отношению к населению, нежели при самоизоляции. В частности, предполагается установка постов и проведение процедуры обязательного досмотра граждан. Кроме того, будут введены ограничения на передвижение и пропускной режим.
В настоящее время специалистам предстоит определиться с выбором территорий, где планируется применить тестовый режим ЧС в рамках борьбы с коронавирусом.
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Президент РФ Владимир Путин 2 апреля выступил со вторым обращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции. Глава государства распорядился продлить нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплат, но не исключил сокращения этого срока в случае изменения ситуации к лучшему.
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