Всего планируется отправить 11 рейсов с военными медиками, специалистами войск РХБЗ и медицинским оборудованием.

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Фото, видео: 5-tv.ru

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Эпидемия коронавируса

Из России в Сербию прибыл уже третий военно-транспортный самолет ВКС РФ с военными специалистами, медицинским оборудованием и средствами защиты для борьбы с коронавирусом. А первый гуманитарный рейс встречала сербская делегация во главе с премьер-министром Сербии Аной Брабич.

Как сообщили в Минобороны РФ, всего планируется совершить 11 таких рейсов. В Сербию отправляются военные медики, специалисты-вирусологи войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) — в общей сложности 87 человек, 16 единиц военной техники, а также медоборудование и средства защиты. Российские специалисты приступят к оказанию помощи после согласования районов с сербской стороной.

Доставка помощи Белграду началась сегодня по поручению верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина после его телефонного разговора с президентом Сербии Александром Вучичем.

По данным на 3 апреля, в Сербии выявлено почти полторы тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 39 человек

Ранее, как сообщал 5-tv.ru самолеты ВКС России доставили вирусологов, эпидемиологов и оборудование для дезинфекции в Италию.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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