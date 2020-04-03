В Сербию прибыл третий самолет ВКС РФ с помощью для борьбы с коронавирусом
Всего планируется отправить 11 рейсов с военными медиками, специалистами войск РХБЗ и медицинским оборудованием.
Закрыть
Смотрите также:
Лайфхак от врачей: как за пару минут сделать дома медицинскую маску
Звезда «Мажора» и «Содержанок» рассмешила поклонников своим видом на самоизоляции
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
«У нее даже нет акцента!» — Йовович показала, как старшая дочь читает по-русски
Пик эпидемии в России ожидают на следующей неделе
ТОП-3 самых жестоких знака зодиака среди женщин
ТОП-4 знака зодиака среди женщин, которые любят держать мужчин под каблуком
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 марта, для всех знаков зодиака
Каких мужчин привлекает женщина, согласно ее знаку зодиака?
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 30 марта по 5 апреля
Фото, видео: 5-tv.ru
Из России в Сербию прибыл уже третий военно-транспортный самолет ВКС РФ с военными специалистами, медицинским оборудованием и средствами защиты для борьбы с коронавирусом. А первый гуманитарный рейс встречала сербская делегация во главе с премьер-министром Сербии Аной Брабич.
Как сообщили в Минобороны РФ, всего планируется совершить 11 таких рейсов. В Сербию отправляются военные медики, специалисты-вирусологи войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) — в общей сложности 87 человек, 16 единиц военной техники, а также медоборудование и средства защиты. Российские специалисты приступят к оказанию помощи после согласования районов с сербской стороной.
Доставка помощи Белграду началась сегодня по поручению верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина после его телефонного разговора с президентом Сербии Александром Вучичем.
По данным на 3 апреля, в Сербии выявлено почти полторы тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 39 человек
Ранее, как сообщал 5-tv.ru самолеты ВКС России доставили вирусологов, эпидемиологов и оборудование для дезинфекции в Италию.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 3 апр
- «Легли в дрейф»: Семья Ивана Охлобыстина ушла на карантин из-за коронавируса
- 3 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на вечер 3 апреля
- 3 апр
- Внук Аллы Пугачевой побрился налысо от скуки
- 3 апр
- Рейтинги Путина выросли после его второго обращения из-за COVID-19 к россиянам
- 3 апр
- Как сходить в магазин и не заразиться коронавирусом — советы эксперта
- 3 апр
- Тестовый режим ЧС могут ввести в нескольких населенных пунктах Ленобласти
- 3 апр
- Как индустрия видеоигр помогает бороться с коронавирусом?
- 3 апр
- Власти Петербурга прокомментировали заявление врачей Покровской больницы
- 3 апр
- У дочери Ивана Охлобыстина заподозрили коронавирус
- 3 апр
- Дизайнер Серджио Росси умер в Италии от коронавируса
Читайте также
81%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?