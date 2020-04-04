В России научились выявлять коронавирус за 30 минут с точностью до 100%
Тестирование новейшей системы диагностики на наличие COVID-19 у человека начнется уже в апреле 2020 года.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sven Hoppe, Ole Spata, Ryan Breeden/U.S. Navy, Viola Kam; Известия / Константин Кокошкин
В России стартует пилотное использование уникальной российско-японской тест-системы на наличие нового типа коронавируса у человека. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил представитель компании «ФосАгро», принимающей участие в реализации пилотного проекта вместе с РФПИ.
Как заявляют специалисты, новейшая разработка позволяет получать результаты всего за 30 минут, при этом точность теста — почти 100%. Причем немаловажно, что данная система диагностики позволяет определить наличие COVID-19 в организме на самых ранних стадиях.
«В тестовых системах применяется метод изотермической молекулярной диагностики, который не уступает в точности применяемой сейчас общепринятой технологии ПЦР (Полимеразной цепной реакции — Прим. ред.), но сокращает время тестирования более чем в четыре раза», — объяснил представитель фонда.
Отмечается, что изначально тестирование проведут на жителях Москвы и Подмосковья. Точная дата ввода экспресс-системы в эксплуатацию пока неизвестна, однако это случится уже в апреле текущего года. Известно, что уникальная разработка российско-японской компании EMG уже прошла испытания в Роспотребнадзоре и получила одобрение на дальнейшее использование на территории России.
В будущем планируется применять данную технологию и заграницей. Так, правительство Японии уже включило новые экспресс-тесты в программу обязательного медицинского страхования, а власти Австрии даже закупили первую партию в количестве 40 тысяч новейших систем диагностики. В приобретении тестов также заинтересованы страны Ближнего Востока, Европы и правительство Бразилии.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что коронавирус нового типа пришел в человечество навсегда.
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