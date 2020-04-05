«Давай поперечный»: сестра Бузовой на карантине села на шпагат

Сестра Ольги Бузовой Анна похвасталась результатами работы над собой во время изоляции. Девушка показала подписчикам в Instagram, как научилась садиться на шпагат.

«Тем временем мой шпагат продолжает делать успехи. Почти минуту сижу, радуюсь, как ребенок!» — поделилась бизнесвумен.

Instagram @annabuzova

Поклонники в комментариях стали расспрашивать, как ей это удалось, с чего посоветует начать, и сколько времени нужно для таких достижений. Фанаты призывали не останавливаться на достигнутом и поставили ей новые цели.

«Умница и красавица!»

«Теперь на поперечный давай! Я тоже тянусь»

«Потрясающий результат!»

«Поделитесь занятиями для шпагата, пожалуйста»

«Милая Анюта, молодец, умница и спасибо за мотивацию», — писали фолловеры.

Анна в ответ на некоторые комментарии пообещала освоить технику поперечного шпагата к 30 апреля. До этого числа официально в России продлили нерабочие дни в связи с пандемией коронавируса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сестра Бузовой показала свою новую квартиру в Москве.