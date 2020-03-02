Сестра Бузовой показала свою новую квартиру в Москве

Сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой Анна сообщила на своей странице в Instagram, что совершила сделку по покупке недвижимости. В сторис она показала макет высотного здания с красивым видом на парк.

«Дом», — написала Бузова.

Судя по кадру, недвижимость находится в жилом квартале «Варшавская», где есть вся необходимая инфраструктура, пишет Teleprogramma.pro.

Кроме фото в сторис бизнесвумен вместе с возлюбленным сделала снимок в своей новой квартире. Пока там нет ремонта, но уже стоят панорамные окна.

«Мечты сбываются. Наше новое семейное гнездышко. Впереди столько всего интересного предстоит. Никогда в жизни не сталкивалась с глобальным ремонтом, знаю только от друзей и знакомых, что это очень нервное мероприятие, но главное, что мы это сделали. Маленькими шажочками воплотили одну мечту в реальность. Желаю всем-всем осуществить свои мечты», — подписала пост звезда.

Instagram @annabuzova

Поклонники поздравили Анну с весомым приобретением и пожелали паре поскорее обустроить квартиру.

«Счастливого, быстрого и КАЧЕСТВЕННОГО ремонта»;

«Ура! Поздравляю!»;

«Какая же вы красивая пара!»;

«Поздравляю. Бесконечного счастья в новом доме», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Бузова трогательно поздравила Ольгу с днем рождения.