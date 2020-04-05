Время действий, а не слов: мир объединился в борьбе с пандемией коронавируса
Число зараженных COVID-19 превысило отметку в миллион человек. И каждый день заболевших становится все больше.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Marios Lolos, 5-tv.ru
На этой неделе число зараженных во всем мире превысило психологически важную отметку — один миллион человек. Скончались почти 60 тысяч. Самая сложная ситуация сейчас в США. Почти триста тысяч заболевших. И каждый день — мощный прирост. Испания — 124 тысячи инфицированных и 12 тысяч смертей. Италия — почти 120 тысяч больных и 14 тысяч погибших.
Страшный список можно продолжать долго. И ужасают в нем не только огромные цифры, а то что никак не удается в Европе и США обуздать распространение коронавируса и его жестокость.
В Китае, где все уже закончилось, все открылось и люди живут обычной жизнью, напомню, было всего 82 с половиной тысячи больных и чуть больше трех тысяч жертв. Странно при этом, что отдельные страны продолжают проявлять чудеса склочности, обособленности и опасного эгоизма.
Чиновники ЕС спорят о том, кто и как должен помогать. И обмениваются через СМИ взаимными выпадами. А еще громкими печатными словами поддержки и солидарности. А нужны сейчас реальные дела. Нужно то, о чем говорил президент Путин на экстренном саммите «Большой двадцатки», который прошел в формате видеоконференции 26-го марта. Когда в той же Испании число заболевших едва превысило 50 тысяч. А в США, например, число жертв исчислялось сотнями, а не тысячами как сейчас.
«Не менее важно на период кризиса создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничение в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок. И прежде всего я сейчас говорю о странах, которые больше других страдают от этой пандемии. В конце концов это вопрос о жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос. Нужно вычистить эти вопросы от всяческой политической шелухи», — сказал Владимир Путин.
В подтверждение — о реальных делах. Уже больше недели российские вирусологи и военные медики работают в Италии. В среду наш борт с гуманитарной помощью прибыл в США. Дональд Трамп уже поблагодарил россиян страну за поддержку и подчеркнул, что это поможет спасти жизни многих американцев.
Ну, а в пятницу три ИЛ-76 со специалистами прилетели в Сербию, где также начинает расползаться коронавирус. К слову сказать, и пришедший в себя Китай, не бросает мир на произвол судьбы, и также отправляет особенно нуждающимся гуманитарную помощь, демонстрируя пример истинной солидарности. Не замечая тех же колкостей США, которые упорно продолжают именовать COVID-19 исключительно «китайской заразой».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что коронавирус нового типа пришел в человечество навсегда.
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